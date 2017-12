DAX am Mittag kaum verändert – ZEW-Index schwächer als erwartet

Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag kaum Kursveränderungen verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.136 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,09 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von RWE, SAP und Fresenius Medical Care.

Die Aktien der Deutschen Lufthansa, von Siemens und von Vonovia rangieren gegenwärtig am Ende der Liste. Dass sich die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren im Dezember verschlechtert haben, zeigte kaum Auswirkung auf die Börsenkurse. Der entsprechende Index sank von 18,7 Zählern im November auf nun 17,4 Punkte, teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Marktbeobachter hatten mit einem einem geringeren Rückgang gerechnet.

Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur