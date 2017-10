Gabriel wegen Anklage gegen Steudtner besorgt

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich besorgt über die Anklage gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner in der Türkei geäußert. “Die Meldungen über die Anklage der türkischen Staatsanwaltschaft gegen Peter Steudtner und zehn weitere Menschenrechtler wegen `Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation` sehe ich mit großer Sorge”, sagte Gabriel am Sonntag. Augenscheinlich werde dabei auch an den aus Sicht der Bundesregierung “absolut nicht nachvollziehbaren Vorwürfen” gegen Steudtner unbeirrt festgehalten, so der Außenminister weiter.

Die Forderung nach bis zu 15 Jahren Haft sei “vollkommen unverständlich und nicht akzeptabel”. Man habe sofort Kontakt zur türkischen Regierung aufgenommen, “denn auch in der Türkei entscheidet am Ende nicht die Staatsanwaltschaft, sondern ein Gericht”, so Gabriel. Die Bundesregierung setze weiterhin alles daran, Steudtner und die anderen in der Türkei inhaftierten deutschen Staatsbürger zurück nach Deutschland zu bringen.



Foto: Sigmar Gabriel, über dts Nachrichtenagentur