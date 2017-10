INSA-Umfrage: SPD in Niedersachsen knapp vor CDU

Die SPD liegt in Niedersachsen laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA kurz vor der Landtagswahl am 15. Oktober in der Wählergunst knapp vor der CDU. In der Erhebung des Instituts für die “Bild” (Dienstagsausgabe) kommt die SPD auf 33 Prozent und die CDU auf 32 Prozent. FDP und Grüne kommen jeweils auf zehn Prozent.

Die AfD wäre mit sieben Prozent sicher im Niedersächsischen Landtag, die Linke kommt auf fünf Prozent und muss um den Einzug zittern. Die bisherige rot-grüne Landesregierung verliert laut Umfrage ihre Mehrheit. Rechnerische Mehrheiten gibt es für eine Große Koalition, eine Ampel-Koalition oder ein Jamaika-Bündnis. “Die CDU hat starken Gegenwind. Sie kann ihr Sommerhoch nicht halten und wird sogar hinter ihr Ergebnis von 2013 zurückfallen. Sowohl das Rennen um Platz 1 zwischen CDU und SPD als auch um Platz 3 zwischen FDP und Grünen ist noch nicht entschieden”, sagte INSA-Chef Hermann Binkert. “Klar sind nur die drei möglichen Regierungskonstellationen: GroKo, Jamaika oder Ampel.” Für die Umfrage wurden vom 4. bis zum 6. Oktober 2017 insgesamt 1.005 Bürger befragt.



Foto: SPD auf Stimmzettel, über dts Nachrichtenagentur