Schulz kündigt ergebnisoffene Sondierung mit der Union an

Die SPD will ergebnisoffene Sondierungsgespräche mit der Union aufnehmen. Man wolle “konstruktiv und ergebnisoffen” mit der Union reden, sagte SPD-Chef Martin Schulz am Freitagmittag im Berliner Willy-Brandt-Haus vor Journalisten. Das habe die SPD-Spitze einstimmig beschlossen.

Außerdem habe man sich auf eine Sondierungskommission mit zwölf Leuten geeinigt, so der SPD-Chef. Schulz sprach auf Nachfragen der Journalisten immer wieder davon, eine “stabile Form” der Regierung bilden zu wollen. Allerdings erläuterte er nicht, welche Regierungsformen seiner Ansicht nach stabil seien. Am Mittwoch hatten die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU der SPD in einem ersten Treffen mitgeteilt, dass sie gemeinsam mit der SPD Sondierungen zur Bildung einer stabilen Regierung aufnehmen wollten. Die SPD hatte sich Bedenkzeit bis Freitag erbeten. Der SPD-Parteitag hatte eine Woche zuvor für “ergebnisoffene Gespräche” mit der Union gestimmt, eine GroKo aber nicht ausschließen wollen.



Foto: Martin Schulz, über dts Nachrichtenagentur