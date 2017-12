Seehofer mit 83,7 Prozent als CSU-Chef wiedergewählt

CSU-Chef Horst Seehofer ist am Samstag auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg im Amt bestätigt worden. Seehofer erhielt 83,7 Prozent der Stimmen. “Ich nehme die Wahl an. Das ist eine gute Grundlage”, sagte Seehofer nach der Abstimmung am Samstag.

664 Delegierte stimmten bei der Wahl des CSU-Chefs mit Ja und 119 mit Nein. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bereits am Freitag ein Grußwort auf dem CSU-Parteitag gehalten. Hierbei demonstrierte sie Einigkeit und Geschlossenheit mit Seehofer und der CSU. “Ob sie es glauben oder nicht, ich freue mich richtig, wieder hier auf einem CSU-Parteitag zu sein”, sagte Merkel. “Stark sind CDU und CSU immer besonders dann, wenn sie sich einig sind.” Sie freue sich auf die Zusammenarbeit in Berlin. Merkel war entgegen der Tradition der beiden Schwesterparteien im letzten Jahr nicht zum CSU-Parteitag gekommen, nachdem sie 2015 minutenlang von Horst Seehofer auf offener Bühne über die CSU-Haltung zur Flüchtlingspolitik belehrt worden war.



Foto: Horst Seehofer auf CSU-Parteitag, über dts Nachrichtenagentur