Von der Leyen setzt Gabriel unter Druck

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) aufgefordert, seiner Grundsatzrede zu einer selbstbewussteren deutschen Außenpolitik auch Taten folgen zu lassen. “Ich habe diese Worte gerne gehört. Ich hoffe, es ist nicht nur eine Sonntagsrede, sondern dass montags auch umgesetzt wird, was das bedeutet”, sagte von der Leyen dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Donnerstagsausgaben).

“Denn `französischer werden` heißt: Wir müssen mehr in die militärischen Fähigkeiten Europas und der Bundeswehr investieren und diese wenn nötig zum Einsatz bringen”, so die stellvertretende CDU-Vorsitzende. “Ich hoffe, dass es jetzt nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt. Auch unsere Partner erwarten, dass wir zu einer verlässlichen Linie finden, wie wir unser Europa Schritt für Schritt besser schützen.” Gabriel hatte vergangene Woche bei einer Rede bei der Körber-Stiftung gefordert, Deutschland müsse in der Außen- und Verteidigungspolitik “französischer werden”.

Foto: Ursula von der Leyen, über dts Nachrichtenagentur