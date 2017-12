Zahl der Anträge auf Umweltbonus für Elektrofahrzeuge verdoppelt

Immer mehr Autofahrer beantragen eine staatliche Kaufprämie für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der SPD hervor, über die die “Bild” (Donnerstagsausgabe) berichtet. Demnach hat sich die Zahl der Anträge seit Start des Bonusprogramms Anfang Juli 2016 inzwischen verdoppelt.

Wurde im dritten Quartal 2016 nur 4.453 Mal die Prämie abgerufen, beantragten im dritten Quartal 2017 bereits 10.691 Käufer von E- und Hybridautos einen Bonus. Trotzdem liegt die Nachfrage nach umweltschonenden Auto-Antrieben noch weit unter den Erwartungen. So stehen von 192 Millionen Euro, die für das Programm in diesem Jahr reserviert sind, noch 139,9 Millionen Euro zur Verfügung. Dieses Geld will die SPD nutzen, um für Taxen und Lieferwagen mit Elektroantrieb eine Extra-Kaufprämie von 8.000 Euro pro Wagen auszusetzen. “Fahrverbote für alle verhindern wir nur, wenn dreckige Diesel-Taxen und Lieferfahrzeuge aus den Innenstädte verschwinden”, sagte der SPD-Verkehrsexperte Sören Bartol der “Bild”. “Damit der Umstieg auf saubere Fahrzeuge schneller gelingt, sollte die Kaufprämie für Elektro-Taxen und Lieferfahrzeuge erhöht werden.”



Foto: Stromtankstelle für E-Auto, über dts Nachrichtenagentur