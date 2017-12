In Nürnberg ist am Freitagmittag der zweitägige CSU-Parteitag eröffnet worden. Generalsekretär Andreas Scheuer sagte zu Beginn, “Geschlossenheit und Entschlossenheit”; seien wichtig für die kommenden Herausforderungen. Der Parteitag war ursprünglich schon für Mitte November geplant gewesen, dann aber wegen der laufenden Jamaika-Sondierung verschoben worden.

Außerdem musste die CSU noch ihren Machtpoker beenden. Nun soll am Samstag eine Doppelspitze gewählt werden: Horst Seehofer will Parteichef bleiben, sein Intimfeind Markus Söder, bisher bayerischer Finanz- und “Heimatminister”, soll als Ministerpräsidentenkandidat für die Landtagswahl 2018 nominiert werden. Gegenkandidaten sind nicht zu erwarten. Nur bei den Stellvertreterposten ist etwas Spannung drin: Sechs Kandidaten bewerben sich um fünf Posten. Bereits am Freitagnachmittag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Parteitag in Nürnberg erwartet. Entgegen der Tradition der beiden Schwesterparteien war sie im letzten Jahr nicht zum CSU-Parteitag gekommen.



Foto: CSU-Parteitag am 15.12.2017, über dts Nachrichtenagentur