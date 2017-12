Knackiges Debüt, Kommentar zum ersten Handelstag des Bitcoin-Future von Björn Godenrath

Ein bisschen gerappelt hat es schon, aber insgesamt ist das Wall-Street-Debüt der Kryptowährung Bitcoin mit Aufnahme des Handels von Terminkontrakten (Futures) durch die Chicagoer Börse CBOE gut gelungen. Zwei regulär volatilitätsbedingte Handelsunterbrechungen sowie ein temporärer Zusammenbruch der CBOE-Webseite konnten bewältigt werden, ohne dass es zu Panikreaktionen kam. Kontrakte im Wert von rund 40 Mill. Dollar wurden gehandelt, in der Spitze legten die Notizen der Futures 26 Prozent zu, während der Bitcoin-Spotpreis um 6 Prozent kletterte auf gut 16.500 Dollar.

Am gefragtesten war der auf Ende Januar 2018 laufende Kontrakt, bei dem in der ersten Handelssitzung auf einen Stand von 17.810 Dollar gewettet wurde – diese Differenz dürfte einerseits eine steigende Kurserwartung für Bitcoin-Notizen ausdrücken und andererseits die Usancen vom Rohstoffhandel widerspiegeln, wo der Spotpreis zum Beispiel von Öl keine Lagerkosten umfasst. Beim Bitcoin-Future engte sich die Prämie zum Spotpreis immer weiter ein – der Markt für den Krypto-Hedge sucht noch Maß und Mitte.

Wobei handfeste Short-Spekulation ja schon allein daran scheiterten, dass es zunächst nur drei Produkte ohne gekoppelten Optionshandel gibt und offenbar viele Broker nur Long-Positionen aufnahmen – für Broker und Clearer sind Bitcoin-Futures mit ihrer impliziten Hypervolatilität die sprichwörtliche heiße Kartoffel, könnten sich vorhandene Sicherungssysteme doch als untauglich erweisen. Um gewappnet zu sein, wurden üppige Sicherheiten (Margins) verlangt.

Das konnte nach dem Hedge lechzende Investoren freilich nicht davon abhalten, das Abenteuer unter dem Ticker-Symbol “XBT” zu wagen. Ist die Kryptowährung damit am Kapitalmarkt angekommen? Anfang kommender Woche beginnt der Future-Handel auf der CME, auch die Nasdaq will nachziehen, Stellungnahmen der ICE lesen sich wie das Eingeständnis, den Trend verpennt zu haben – c’est la vie. Doch die Scharte lässt sich gewiss auswetzen, gibt es neben Bitcoin doch weitere, ordentlich kapitalisierte Kryptowährungen, auf die sich Produkte aufsetzen lassen.

Die Debatte, ob Wetten auf Bitcoin konform mit Wertpapiermärkten sein können, ist im Grunde bereits beantwortet: An Handelsplätzen in London und Tokio lässt sich bereits in beide Richtungen – und das mit hohem Leverage – auf die Kursentwicklung zum Dollar wetten. Der Markt sucht sich seinen Weg, die Bitcoin-Party in Chicago ist nur die aktuelle Manifestation dieses Trends.

Quelle: Börsen-Zeitung