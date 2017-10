Göring-Eckardt erwartet Klarheit von Union

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erwartet von dem Spitzentreffen von CDU und CSU am heutigen Sonntag Klarheit über die Position der Union in den Sondierungsgesprächen. “Ich erwarte, dass die Union nach diesem Wochenende mit einer Stimme spricht”, sagte Göring-Eckardt “MDR Aktuell”. Die beiden Schwesternparteien müssten sich darauf einigen, wie sie verhandeln wollen, so die Grünen-Politikerin.

“Wir sollten bald in Sondierungsgespräche gehen.” Ob diese erfolgreich sein werden oder nicht, sei aber noch unklar. Göring-Eckardt forderte eine zügige Regierungsbildung: Es müsse “möglichst bald” eine Regierung geben, “die zuverlässig dieses Land regiert”, sagte sie dem MDR. Spitzenvertreter von CDU und CSU treffen sich am heutigen Sonntag in Berlin, um eine gemeinsame Basis für die Verhandlungen über eine mögliche Jamaika-Koalition zu finden. Dem Vernehmen nach dürfte vor allem eine Einigung im Streit über die von der CSU geforderte Flüchtlings-Obergrenze schwierig werden.



Foto: Katrin Göring-Eckardt, über dts Nachrichtenagentur